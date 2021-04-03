ياسمين صبري خارج السباق الرمضاني و توجه هذه الرسالة للشامتين...

بعد تأكد عدم مشاركة الفنانة ياسمين صبري في الموسم الرمضاني القادم لتعثرها في الحصول على سيناريو جيد حيث أنها تلقت العديد من السيناريوهات لكنها قررت أن يكون العمل القادم مختلف.

و غردت ياسمين، على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، في رسالة للشامتين بها قائلةً: ( ألا قل لمن بات لي حاسداً، أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في فعله لأنك لم ترض لي ما وهب فكان جزاؤك أن زادني وسد لديك طريق الطلب..الإمام الشافعي).

وقد اثارت تغريدة الفنانة المصرية صبري ردود فعل متباينة حيث طالبها البعض من المتابعين بمراعاة مشاعر الفقراء قبل ان تكتب عن تعرضها للحسد.فيما علق اخرون بسخرية حيث قالت احداهن: (ربنا يذكر هيفا بالخير تزوجتو وطلقتو وماسمعنا حسها).

مؤخرا، أثارت الفنانة ياسمين صبري الجدل بعد أن نشرت مجموعة من الصور لأحدث إطلالة لها حيث شبهها الكثيرون بإطلالة نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

واتضح أن هذه الصور ليست مجرد جلسة تصوير خضعت لها ياسمين مؤخرا ولكن كانت جزءا من ظهورها في إعلان لصالح. إحدى شركات الإتصالات طرح بالأمس ويشاركها فيه الفنان أحمد أمين في أول تعاون بينهما.