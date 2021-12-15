ياسمين صبري ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم للمرة الرابعة

اختيرت النجمة ياسمين صبري، ضمن قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021، حسب الحساب الرسمي لمسابقة (tccandler) عبر موقع (إنستغرام).

ونشر الحساب صورا للمتسابقات، مصحوبة بتعليق: (تهانينا لجميع هؤلاء النساء الرائعات على ترشيحهن بقائمة وجوه عام 2021).

ترشيح الفنانة ياسمين صبري يأتي للمرة الرابعة في المسابقة بعد أن شاركت بها في أعوام 2017 و2018 و2020.

وتضمنت قائمة أجمل 100 وجه في العالم لعام 2021 العشرات من نجوم هوليوود وبوليوود وملكات جمال عدد من دول العالم.

من جهة أخرى، حرصت الفنانة ياسمين صبري، على حضور السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية بدورته الأولى.

وظهرت الفنانة بإطلالة أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء وحرصت على مداعبة الكاميرات والتفاعل مع عدسات المصورين.