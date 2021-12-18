ياسمين صبري و أحمد أبو هشيمة يحتفلان بعيد زواجهما

احتفلت الفنانة ياسمين صبري، بعيد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث شاركت متابعيها صورة من الاحتفال.

ونشرت ياسمين صبري عبر خاصية (ستوري) على حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات (انستغرام)، صورة لتورتة وضعت عليها الحرف الأول من اسمها هي وزوجها، وباقة ورود.

و فنيا، أإعلنت ياسمين عن تحضيرها لفيلم كوميدي جديد في أول بطولة مطلقة لها فى السينما، تكتمت على تفاصيله في الوقت الحالي، لافتة إلى أنها ستبدأ تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موضحة خلال لقاء تليفزيونى لها أن الشركة المنتجة للعمل تكشف عن باقى فريق العمل خلال أيام.