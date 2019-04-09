ياسمين صبري تتألق بالأحمر في بوستر (حكايتي)...(صورة)

ياسمين صبري

كشفت النجمة ياسمين صبري عن البوستر الدعائي الرسمي لمسلسلها الجديد (حكايتي)، والذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة خلال شهر رمضان المقبل، وتصدرت البوستر بمفردها مرتدية فستان أحمر، حسب موقع اليوم السابع.

وتواصل ياسمين صبري تصوير مشاهد المسلسل على قدم وساق وبشكل مكثف للانتهاء من كافة أحداث العمل قبل حلول شهر رمضان، خاصة وأنه يتبقى أقل من شهر على الانتهاء من تصوير آخر مشهد فى العمل ليكون من أوائل المسلسلات المرشح انتهاء تصويرها قبل حلول شهر رمضان المقبل.

مسلسل (حكايتي) تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة (سينرجي) ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري كل من وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، وجمال عبد الناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبد الحكيم.