ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها الـ42.. وتنشر فيديو وهي تطفئ الشموع

لا يمكننا تصديق أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز أتمت عامها الـ42، فما تزال تتمتع بجمال ورشاقة فتاة في العشرينات من عمرها.

وقد احتفلت ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها الـ42 يوم أمس الموافق 16 يناير، وبالتأكيد لم يتوانَ زوجها الفنان أحمد العوضي في التعبير عن حبه لها عبر منشور شاركه على "إنستغرام" موجهًا رسالة رومانسية لها في هذه المناسبة الخاصة.

وشر أحمد العوضي سلسلة صور رومانسية تجمعه بزوجته عبر حسابه على "إنستغرام"، وكتب: "عيد ميلاد سعيد.. بحبك"، وأرفقها بعدة رموز تعبيرية تشير إلى لقبها "وحش الكون".

من جهة أخرى، شاركت ياسمين متابعيها عدة مقاطع فيديو وصور للاحتفال المبهج، ففي إحدى الفيديوهات تظهر محاطة بالبالونات الملونة أثناء إطفائها شموع قالب الحلوة الذي صمم على شكل علبة فوشار ومجموعة من المجسمات التي تمثل السينما والأفلام.

الفنانون يعايدون ياسمين عبدالعزيز



ونشرت ياسمين عبر خاصية "إنستغرام ستوري" مقطع فيديو لمجموعة من الفنانين يعايدونها من بينهم الممثلة بدرية طلبة.

كما نشرت الممثلة السورية كندا علوش فيديو لياسمين وعلَّقت عليه: "كل سنة وانت طيبة حبيبتي ويا رب يديم عليك الصحة والسعادة والنجاح.