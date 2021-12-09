ياسمين عبدالعزيز تروي تفاصيل عملية "أكياس الشوكولاتة".. ورسالة غريبة من مسؤول قبرها!

أطلَّت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز ضيفة في برنامج "معكم" مع الإعلامة منى الشاذلي، بعد اغيبها طويلًا نتيجة أزمتها الصحية.

وتطّرَقت ياسمين عبدالعزيز خلال اللقاء للحديث عن أزمتها الصحية وما عانته خلال ترك الفترة، بالإضافة إلى مواضيع حساسة جدًا.

ياسمين عبدالعزيز وعملية أكياس الشوكولاتة



ووأضحت ياسمين أنها دخلت المشفى لإجراء عملية أكياس االشوكولاتة، وقالت: " لإجراء عملية أكياس الشيكولاتة وكان هناك عملية أخرى وفى شهرين أجريت 4 عمليات، أول عملية كانت هذه وبعدها جاء دكتور تجميل كى يغلق لى بطنى، فعملت عمليتين في يوم واحد، ودخلت وطلعت آلام رهيبة للغاية وأصوت".

أوضحت ياسمين أنها تعاني من مرض "أكياس الشوكولاتة" منذ أن كانت بعمر الـ16 من عمرها، فقد كانت عمليتها الأولى في ذلك السن، ومنذ ذلك الحين أجرت ما يقرب الخمس عمليات؛ فهي حالة لا يوجد له علاج، إلَّا أن طبيبها أبرم معها اتفاقًا حينما قررت إجراء عملية جراحية لعلاج حالتها، لكن بعد خروجها من غرفة العمليات شعرت بألم لا يمكن احتماله.

ورغم شعورها بالألم وصراخها المستمر، إلا أن الأطباء لم يهتموا بحالتها واعتقدوا أنها بحاجة للحركة لا أكثر، لكنهم اكتشفوا فيما عن إصابتها بثقب في القولون، حينها أجرت 4 عمليات في شهرين، وتعرضت لتسمم في الدم.

وكشفت ياسمين أنها كانت على شفير الموت، ففي إحدى المرات تقدم الطبيب إلى عائلتها وأخبرهم أنها لا بد أن يجري لها عملية وإلَّا ستفقد حياتها خلال ساعة.

ياسمين عبدالعزيز اعتقدت انها ستموت



أشارت عبدالعزيز أنها شعرت بأنها ستفارق الحياة أثناء إرسالها لغرفة العمليات، وطلبت من شقيقها الأكبر رعاية أبناءها إذا ما حصل لها مكروه.

ولقد وضعت الفنانة على جهاز بعد العملية الجراحية، مُشيرةً أن نسبة بسيطة ممن يوضعون عليها قد يستطيعون النجاة.

ياسمين عبدالعزيز تتلقى مكالمة من مسؤول قبرها



اعتقدت ياسمين أنها ستفارق الحياة خاصة أن المسؤول عن التجهيز لقبرها أرسل لها مقطع فيديو أثناء قيامه بتجهيز قبرها الخاص قبل أسبوع واحد من إجرائها العملية، دون أن يكون بينه وبينها أي تواصل.

ياسمين عبدالعزيز ترفض مقاضاة الطبيب المسؤول عن تدهور حالتها



أكَّدت ياسمين عبدالعزيز أنها تنازلت عن فكرة مقاضاة الطبيب المسؤول عن تدهور حالتها الصحية ووصولها لحد الموت، فقد شعرت أن هناك حكمة الاهية لمرورها بهذه المحنة؛ وهذا عكس ما أدلى به زوجها الفنان أحمد العوضي الذي أصرَّ على مقاضاة الطبيب أثناء تواجد زوجته في العناية المركزة.