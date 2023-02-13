ياسمين عبدالعزيز تصدم الجميع بشكل ملامحها.. هل أجرت عملية تجميل؟

صدمت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها بشكل ملامحها الجديد من كواليس أحد إعلانتها، الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وتوجهت ياسمين عبدالعزيز عبر حسابها في "إنستغرام" لمشاركة متابعيها مقطع فيديو بشكلها الجديد، حيث ظهرت بشفاه ممتلئة وخدود منتفخة وكأنها خضعت لحقن بوتوكس وفيلر مبالغ به؛ ما دفع الكثيرين للتساؤل حول ما إذا أجرت عملية تجميلية.

واتضح فيما بعد أن عبدالعزيز لم تخضع لعملية تجميل، بل اعتمدت على "فلتر" الذي يوفره تطبيق الصور "إنستغرام".

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بامتناع عبدالعزيز عن إجراء عمليات تجميلية، والحفاظ على جمالهاالطبيعي، فكتبت إحداهن: "الحاجة المليحة فيك انو مبدلتيش روحك بعمليات التجميل".

وأضاف آخر: "هو صحيح الناس اللي بتعمل كدة ازى بيعملوا فى نفسهم كدة بجد مفيش احلى من خلقة ربنا طبعاً عارفة ان ده فوتشوب"، وتابع آخر: "احلى ما فيكي هو انك ياسمين خليكي زي ما انتي فرفوشة صاحبة القلب الأبيض اللي عمر ما زمن ما يغيره حتى لو قبلك مشاكل وهموم الدنيا اوعديني يا ياسمين 🥰😘".