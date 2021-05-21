ياسمين عبد العزبز ترد باقتضاب على خبر انفصالها عن أحمد العوضي

سخرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، من أنباء انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، والتى أنتشرت في الساعات الأخيرة بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.وكتبت عبر حسابها على إنستجرام تعقيبا على ماحدث، قائلة: (معقولة)!

وكان أعتقد الجمهور أن الفنانة ياسمين عبد العزيز أنفصلت عن الفنان أحمد العوضي بعد منشور للأخير قال فيه: (أنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش ندالة أو قلة أصل ده منتهى القوة)، ففسر البعض المنشور بالإنفصال.

وشاركت ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني بمسلسل (اللي مالوش كبير) والذي حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل (اللي مالوش كبير) يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.