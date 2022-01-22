ياسمين عبد العزيز تصاب بفيروس كورونا للمرة الثانية

أصيبت الفنانة ياسمين عبد العزيز بفيروس كورونا للمرة الثانية، بعد إجرائها لمسحة جاءت نتيجتها إيجابية. هذا و تعاني من أعراض بسيطة وحالتها مستقرة، و ملتزمة حاليا بالعزل المنزلي لحين تعافيها.

وفي سياق مختلف، احتفلت ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها، قبل أيام، داخل أحد أماكن السهر في القاهرة، بحضور زوجها احمد العوضي، و عدد من النجوم.

وحققت أغنية (بحبك) من غناء عمر كمال ما يزيد عن مليون مشاهدة فى أقل من 24 ساعة ، وتعد الأغنية هدية من الفنان أحمد العوضى إلى زوجته ياسمين عبد العزيز بمناسبة عيد ميلادها .

و أكد عمر كمال ، أن النجم أحمد العوضي، طلب منه تقديم أغنية خاصة لزوجته واختار معه كلمات الأغنية بنفسه وذلك قبل أيام من عيد ميلادها وأنه سعيد بثقة العوضي وأنه يعتبر اخ له وخاصة انه دائما معهم في جميع مناسباتهم .