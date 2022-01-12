ياسمين عبد العزيز تكشف عن قطتها الأغلى في العالم و منى زكي: (مرعبة!)

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، على حسابها الشخصي على موقع (انستغرام) صورا لقط من نوع (القط الفرعوني)،

واكتفت ياسمين بتعليق باسم القط عبر حسابها بتطبيق (إنستغرام)، وهو (بسبوس).

و(بسبوس) من سلالة القطط الفرعونية النادرة، والأكثر غرابة، أو ما يطلق عليها (سفنكس) وهو من أغلى القطط في العالم، ويتراوح سعره بين 1500 إلى 3000 دولار، أي ما يعادل 45 ألف جنيه تقريبا، وأحيانا تتخطى هذا السعر بكثير إن كانت حالته نادرة.

بدورها علقت النجمة منى زكي على الصورة: (مرعبة والله لما بشوفها بيجيلي كوابيس)، كما علقت الفنانة كندة علوش: (فوتوجونيك اوي) ، كما تساءلت جميلة عوض: (دي قطة ولا فرخة). كما علق عدد من متابعيها حول شكل القط وإثارته للخوف لاختلافه عن بقية القطط .

من جهة أخرى، شاركت النجمة متابعيها وجمهورها بصورة جديدة تجمعها مع زوجها الفنان أحمد العوضي، في خاصية (ستوري) الخاصة بها بموقع (إنستغرام)، لتظهر وهي تقف بجواره في صورة أبيض وأسود في أحدث ظهور لهما عبر منصات السوشيال ميديا.