ياسمين عبد العزيز تنهي علاجها في سويسرا و تعود الى مصر

عادت الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى مصر بعد اكتمال شفائها، وانتهاء الأزمة الصحية التي مرت بها على مدار الفترة الماضية.

ياسمين عبد العزيز كانت قد نقلت بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف في سويسرا فى وقت سابق من الشهر الماضي، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها يوليو/تموز الماضي.

وكان النجم أحمد العوضي زوج الفنانة قد شارك متابعيه فى وقت سابق من الشهر الجاري بفيديو يبدو فيه أنه يستمتع بعطلة مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز بعد تعافيها من أزمتها الصحية، لتنهال عليه التعليقات فو للاطمئنان على حالة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مع التمنيات والدعاء بعودتها سالمة بعد سفرها إلى سويسرا للمتابعة الطبية.

وكانت قد طمأنت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية، وذلك برسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، وكانت تلك هي المشاركة الأولى لها على منصات التواصل الاجتماعي منذ أزمتها الصحية.

ونشرت ياسمين، فيديو ظهر فيه سرير المستشفى، وعلقت عليه: (جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدًا.. الحمد لله أنا بقيت كويسة وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تطمنوا).