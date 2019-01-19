ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلادها وسط باقة من النجوم...(صور)

ياسمين عبد العزيز

شارك الفنان أحمد العوضي صورة له عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة (انستجرام)، ظهر فيها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال حفل عيد ميلادها الذي وافق أول أمس الأربعاء 16 يناير/كانون الثاني، حسب موقع صدى البلد.

وحرص العوضي على تهنئة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، الذي شارك في حضوره عدد كبير من نجوم الفن وأقيم بأحد الفنادق بالقاهرة.

وعلى جانب آخر، بدأت ياسمين عبد العزيز تصوير مشاهد مسلسلها (الملكة) للعرض في الموسم الرمضاني المُقبل، الذي يشارك في كتابته كل من أمين جمال وطارق الكاشف، وإنتاج (سينرجي)، ومن إخراج حسام على، ويشارك فى بطولته أحمد العوضي.