ياسمين عز تواجه شماتة الجمهور و سخريته لهذا السبب...

تعرضت الإعلامية ياسمين عز لموجة من السخرية و الشماتة، بعد الكشف عن (برومو) برنامج الفنان رامز جلال الجديد (رامز نيفر إند)، وظهورها في أحد حلقات البرنامج الذي سيعرض خلال شهر رمضان عبر قناة MBC1 ومنصة شاهد.

وحملت تعليقات الجمهور سخرية وفرحة من ظهور ياسمين عز في برنامج رامز جلال في رمضان، حيث أعرب البعض أن هذه الحلقة تحديدا سينتظرها كثيرون.

وجاءت بعض التعليقات كالآتي: (ما ترحمهاش يا رامز أرجوك، رامز جلال جايب ياسمين عز وهيفش خلق كل الوطن العربي، وأكتر واحدة هستمتع وأنا بتفرج عليها وهي بتتمرمط، هترقع ب الصوت الصيفي). كما وسخر آخر من وقوع ياسمين عز ضحية لرامز جلال وكتب: (بهدلتني يا أستاذ رامز ، هنطلع باستااااااذ .. للتفخيم، و ننزل برامز .. للتنعيم الشتوي)

و كان مصدر قد كشف خلال الساعات الماضية القائمة الشبة كاملة لضيوف برنامج رامز جلال الجديد ( رامز نيفر إند) المقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

ومن أبرز الاسماء التي سوف تحل ضيوف على البرنامج: أحمد حاتم ، شيماء سيف ، أمير عيد ، محمد فراج ، بسنت شوقي ، هنادي مهني ، ميلا الزهراني ، أمينة شلباية، إضافة الى عدد من نجوم كرة القدم المصرية.