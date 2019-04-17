ياسمين نيار تشتكي عصام كاريكا للرئيس السيسي!

كشفت الفنانة الجزائرية ​ياسمين نيار​ ان الفنان المصري ​عصام كاريكا​ لم يتوقف منذ اسبوع عن ارسال رسائل التهديد اليها وانه سوف يمنعها من دخول مصر و لن يعيد اليها اموالها التي قبضها ثمن الأغنية التي لم تحصل عليها بعد تراجعه عن أتفاقه معها و اشارت الى انها كلفت وكيلها القانوني في الجزائر و مصر متابعة دعوى تهديد و قدح و ذم و نصب و أحتيال و تحرش بحق الفنان الذي تمتلك له تسجيلات تعزز موقفها و تؤكد تعرضها لسلسلة من التعديات اللفظية التي سبقها تعدي جسدي .

ياسمين طالبت رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ان يحميها من تعديات عصام كاريكا الذي وعد بمنعها من دخول مصر وقالت : (مصر أم الدنيا و ليست ملكاً لـ كاريكا الذي هدر حقوقي) .

و اشارت نيار الى ان الدعوى ستكون ايضاً امام نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر وقالت : (قضيتي امام نزاهة و انصاف سعادة النقيب وهو فنان و لن يهدر حقي ولن اسكت عن حقوقي خصوصاً بعد ان تجاوز عصام كاريكا حدود المنطق في الخلاف و سوف افضح تسجيلات و فيديوهات يهددني من خلالها).

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