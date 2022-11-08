يحيى بيازي يشكو الإهمال بعد اصابته بالشلل النصفي .. فيديو

حالة من الحزن والتعاطف أثارها الفنان السوري يحيى بيازي الذي كشف عن اصابته بالشلل نتيجة تعرضه لجلطة في الدماع عبر فيديو جمعه بالفنان السوري وائل شرف.

يحي بيازي يصدم الجمهور بحالته الصحية

ظهر الفنان السوري يحي بيازي خلال حديثه مع وائل شرف، حيث بدا يتكلم بصعوبة بسبب معاناته مع الشلل النصفي نتيجة اصابته بجلطة دماغية أثرت على النطق لديه.

وكشف الفنان السوري في الفيديو انه تعرض للإهمال من قبل زملائه في الفن الذين لم يبادرو بالسؤال عليه بالرغم من معرفتهم بوضعه المرضي، شاكرًا الفنان وائل شرف على حرصه بالسؤال عليه.

في المقابل كشفت ببعض المصادر أن الفنان السوري مصاب بمرض التصلب اللويحي وليس جلطة، وهو مرض خطير يؤثر على الجهاز العصبي، ويسبب الكثير من المشاكل في الحركة والنطق.

وأبدى عدد كبير من الجمهور تعاطفهم الشديد مع الفنان السوري بسبب حالته الصحية، معبرين عن صدمتهم الشديدة بالوضع الصحي الذي وصل له النجم السوري الذي قدم العديد من الأدوار المميزة من بينها شخصية أبو نحلة في مسلسل البيئة الشامي الشهير باب الحارة.

وكان الفنان السوري قد شارك في مسلسل جوقة عزيزة من بطولة الفنانة السورية نسرين طافش وعدد من النجوم، وعرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022، وهو ما أثار التساؤلات بين الجمهور حول موعد اصابة الفنان السوري بالمرض وحالته الصحية، وقدم الفنان السوري في المسلسل شخصية عادل.