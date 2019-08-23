يسرا اللوزي تتعرض للتنمر بسبب هذه الصورة

تعرضت الفنانة المصرية يسرا اللوزي لحملة تنمر قاسية عبر حسابها بموقع (إنستجرام )بمجرد نشر صورة واحدة من جلسة تصوير خضعت لها ضمن حملة للدعاية لملابس مصممة الأزياء دنيا عشري، بعدما كشفت الصورة عن نحافة مبالغ فيها، كما تسبب المكياج في تحويل يسرا إلى نسخة من النجمة التركية بيرين سات.

يسرا اللوزي عرضت صورة واحدة من جلسة تصوير بفستان زفاف، وأخرى بفستان سهرة باللون الموف بعدسة المصور التركي إسماعيل المعروف عالميا باسم Izmatique، وتصفيف الشعر مينا خميس ومكياج نورا نمر، وصدمت من التعليقات التي تنمرت بنحافتها الزائدة وفق ما جاء بمجلة (سيدتي نت).

وجاء التعليق الأول من فتاة قالت: (هيكل عظمي لابس فستان جربي تغطى جسمك ساعتها هيبان اجمل صدقيني!!).

بينما سخرت بقية التعليقات من بروز عظام القفص الصدري كدليل على النحافة، ومن التشابه الواضح بين الصورة وبين اطلالات النجمة التركية بيرين سات، ودخل بعض جمهور اللوزي للدفاع عنها مطالبين المنتقدين بالتوقف عن السخرية ومراعاة مشاعر الفنانة.



