يسرا اللوزي ترد على هجوم متابعيها: زي كل البشر!

كتبت الفنانة يسرا اللوزي، تعليقًا عبر حسابها على (إنستجرام)، ترد فيه على المتابعين الذين يعترضون على نشرها صورًا بدون مكياج.

يسرا اللوزي علقت: (لما بتصور من غير مكياج، فيه ناس تقول وحش أوي كده! و لما أتصور بمكياج، فيه ناس بتقول من غير مكياج أحلى! الحقيقة إن في رأيي المتواضع، كل مناسبة و ليها ظروفها ومتطلباتها)، حسب موقع صدى البلد.

وأضافت يسرا: (أكيد لازم يكون فيه مكياج (ساعات خفيف و ساعات تقيل من باب التغيير مش أكتر).. أما لو في التمرين أو نازلة اشتري حاجة فاكيد هيكون من غير مكياج! عادي يعني، زي كل البشر .. أنا بحب أتصور في كل حالاتي عشان الناس تفهم كل جانب في شخصيتي)..

يذكر أن يسرا اللوزي شاركت هذا العام في مسلسل (كلبش 3) والذي قام ببطولته أمير كرارة وأحمد عبد العزيز وهشام سليم وتأليف باهر دويدر وإخراج بيتر ميمي.