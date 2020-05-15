يسرا اللوزي تستقبل ابنتها الثانية و تطلق عليها هذا الاسم (صورة)

أعلنت الفنانة يسرا اللوزي عبر حسابها على (إنستجرام) إنجابها طفلتها الثانية (نادية) الأسبوع قبل الماضي بأحد المستشفيات.

ونشرت الفنانة صورة وهي ممسكة بقدم طفلتها وعلقت عليها قائلة: ( من حوالى أسبوعين، وصلت (نادية) بالسلامة الحمد لله وبكده بقيت (أم البنات) شكرًا لكل الناس اللى سألت عليا ووقفت جنبى لما كنت قلقانة من الولادة فى زمن الكورونا، وربنا يقوّم كل الأمهات بالسلامة)، حسب موقع صدى البلد.

ذكر أن آخر أعمال يسرا اللوزي مشاركتها في بطولة مسلسل (طاقة حب) والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من (إطمني).

مسلسل (طاقة حب) من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، رشا مهدى وغيرهم.