يسرا اللوزي تهنىء متابعيها بشهر رمضان بطريقة مبتكرة

وجهت الفنانة يسرا اللوزي، رسالة تهنئة إلى العالم العربي والإسلامي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ولكن بطريقة مختلفة اعتمدت فيها على التهنئة باستخدام لغة الإشارة للصم والبكم، وشاركت يسرا اللوزي رسالة التهنئة على حسابها الشخصي بموقع (انستجرام)، وعلقت قائلة: (كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم).

وتشارك الفنانة يسرا اللوزى في مسلسل إذاعى يحمل اسم (غرام واكصدام) ويبث عبر إذاعة راديو مصر فى شهر رمضان.

ويشارك مع يسرا اللوزي في بطولة المسلسل كل من ياسر فرج واحمد صيام والمسلسل من تأليف أحمد درويش، وإخراج إيهاب منير، وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي.



كما تشارك حاليا يسرا اللوزى في مسلسل (بين السماء والأرض)’ الذي بدأ عرضه في رمضان الحالي ويشاركها البطولة فيه هانى سلامة وسوسن بدر وتأليف إسلام حافظ وإخراج ماندو العدل.م

مسلسل (بين السما والأرض) يعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هاني سلامة، درة، يسرا اللوزي، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثي، أحمد السلكاوي، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجي.