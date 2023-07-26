يسرا تحيي الذكرى الرابعة لرحيل والدتها بصورة و كلمات مؤثرة

البوابة-أحيت النجمة يسرا الذكرى الرابعة لرحيل والدتها، حيث نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، صورة برفقة والدتها أرفقتها بالتعليق النالي:(ما تبقي في بالي وقلبي ودعائي.. 4 سنين من غيرك يا أمي.. عزائي الوحيد إنك في مكان أحسن بكتير من هنا. وحشتيني أوي يا ست الحبايب، ربنا يصبرني على فراقك، فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لأمي حبيبتي سهيلة وهبي).

بدوره تفاعل الجمهور مع هذه الصورة ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها وأضافوا العديد من التعليقات وتمنوا لها الرحمة والمغفرة.

يشار إلى أن آخر أعمال يسرا مسلسل (1000 حمد الله ع السلامة)، والذي عرض في الموسم الرمضاني 2023، وحقق نجاحا كبيرا، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي. وهو من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، مايان السيد، عنبة، سما إبراهيم، محمد محمود، وضيف الشرف بيومي فؤاد و تأليف محمد ذو الفقار و إخراج عمرو صلاح.