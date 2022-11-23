يسرا تخطف الأنظار بإطلالتها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي

شاركت النجمة يسرا في فعاليات حفل ختام الدورة ٤٤ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.و قد لفتت النجمة الأنظار بإطلالة ساحرة بفستان أزرق أنيق.

وردا على سؤال عن سر إطلالتها الأنيقة في الحفل، قالت النجمة لوسائل الإعلام: (رامي القاضي ومجموعة عملوا الفستان مخصوص عشاني، وفاجؤوني بيه النهاردة، لكن الفستان وزنه تقيل وكويس عشان أخس شوية).

هذا ووجهت يسرا رسالة لرئيس المهرجان النجم حسين فهمي قالت فيها: (مجهود يحترم، وألف مليون مبروك لحسين فهمي، ويارب يعمل لنا مهرجانات كبيرة دايما).

يذكر ان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي انطلقت فعالياته يوم الأحد الموافق 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وتم تكريم عدد من رموز الفن أبرزهم النجمة لبلبة، والمخرجة كاملة أبو ذكري، والمخرج المجري العالمي بيلا تار.