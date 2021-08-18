يسرا تشارك في الترويج لهذا التطبيق...

شاركت النجمة يسرا في الترويج لتطبيق (yela) الجديد،وحضرت حفل إفتتاح التطبيق ،ونشرت صورة لإطلالتها من الحفل عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي (إنستجرام). و تدور فكرة التطبيق عن تسجيل النجوم لرسائل بالصوت والصورة للمعجبين .

وكتبت عبر صورتها معلقة:(www.yela.com).

ومن المقرر أن تشارك الفنانة يسرا فى بطولة فيلم (ليله العيد) تأليف أحمد عبد الله، ويشارك فى بطولته سميحة أيوب، ريهام عبد العفور، سيد رجب، يسرا اللوزي، عبير صبري، هنادي مهنا، أحمد خالد صالح، محمد لطفي، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، وعدد آخر من الفنانين.

يسرا كانت قد صرحت : (إن تصوير فيلم (ليلة العيد) توقف بسبب إصابتي بفيروس كورونا وانشغالي في تصوير مسلسلي الأخير (حرب أهلية)، فضلا عن انشغال المخرج سامح عبد العزيز فى تصوير فيلمه (تماسيح النيل).

وأضافت، العمل يقدم فكرة جديدة ومختلفة وأتمنى ان ينال اعجاب الجمهور خاصة انه مليء بالتشويق والاثارة ويشارك في البطولة كل من سيد رجب وعبير صبري وتأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.