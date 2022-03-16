يسرا تشوق متابعيها لمسلسلها الرمضاني (أحلام سعيدة)

روّجت الفنانة يسرا لمسلسلها الجديد (أحلام سعيدة)، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع (انستغرام).

وتصدرت الفنانة يسرا البوستر الرسمي للمسلسل وعلقت علي الأفيش الخاص بالمسلسل قائلة: (‏ديدي هانم قريبا في رمضان أحلام سعيدة 2022).

هذا و حقق برومو مسلسل (أحلام سعيدة) مايقرب من مليون مشاهدة منذ طرحه. وظهرت فيه يسرا بإطلالة كوميدية لتعود إلى الكوميديا بعد غياب سنوات عن تقديمها في الدراما التليفزيونية، منذ شخصية (شربات لوز) التي نجحت بها في المسلسل الذي قدمته عام 2012

ويشارك يسرا في بطولة المسلسل كل من غادة عادل ومي كساب ويوسف فوزي وعماد رشاد وسامي مغاوري ومن تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة