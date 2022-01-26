يسرا تصاب بفيروس كورونا و للمرة الثانية

أعلن المنتج جمال العدل، إصابة الفنانة يسرا بفيروس كورونا المستجد، وأنها تخضع للعزل المنزلي لحين تمام شفائها.

وتعد هذه المرة الثانية التي تصاب فيها يسرا بفيروس كورونا المستجد، حيث أصيبت به شهر ديسمبر/كانون الأول 2020، وتعافت منه بعد فترة كبيرة.

وأعلنت الفنانة يسرا، مفاجأة لجمهورها وهي تقديمها برنامجًا تلفزيونيًا جديدًا يحمل اسم (كلام في الحب).

ونشرت يسرا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، برومو البرنامج وعلقت قائلة: (عن الحب بين الفرح والحزن كلام لا ينتهي.. استنوني في برنامجي الجديد كلام في الحب، يوم الإثنين، الموافق 31 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على شاشة MBC1).

من جهة أخرى، تبدأ النجمة يسرا هذا الأسبوع تصوير دورها في مسلسل (أحلام سعيدة) المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية والتشويق، وهو من تأليف هالة خليل (نوَّارة - أحلى الأوقات) وإخراج عمرو عرفة الذي سبق أن تعاون مع يسرا من قبل في مسلسل سرايا عابدين.

و يشارك في بطولة المسلسل كل من يسرا وغادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من النجوم سوف يتم الإعلان عنهم لاحقاً.