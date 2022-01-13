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يسرا مذيعة للمرة الأولى في برنامج عن الحب و على هذه القناة

منشور 13 كانون الثّاني / يناير 2022 - 04:27
يسرا
يسرا

روجت الفنانة يسرا لبرنامج جديد تقدمه علي قناة mbc1  يحمل اسم ( كلام في الحب) ونشرت فيديو عبر موقع الفيديوهات والصور (انستغرام)  وعلقت قائلة: (عن الحب بين الفرح والحزن كلام لا ينتهي.. استنوني في برنامجي الجديد كلام في الحب، يوم الإثنين، الموافق 31 يناير/كانون الثاني الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على شاشة MBC1.

وكانت قد بدأت الفنانة يسرا تصوير أول مشاهدها في مسلسلها الجديد (أحلام سعيدة)، والمقرر أن تشارك به في السباق الرمضاني المقبل.

(أحلام سعيدة) تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتشارك في بطولته النجمة غادة عادل، لتجتمع يسرا وغادة والمخرج عمرو عرفة .

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