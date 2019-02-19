يسرا تستعد لتصوير (بيت العيلة) و مصير العرض في رمضان مجهول

يسرا تستعد لتصوير (بيت العيلة)

أكدت النجمة يسرا أن موضوع مسلسلها الرمضاني الجديد (بيت العيلة) موجود منذ فترة لكنها لا تدري كيف ستلحق العرض الرمضاني في هذه الفترة القصيرة،.

وأشارت في لقاء قصير مع برنامج mbc treding، المذاع على قناة mbc4، أن التصوير سيبدأ نهاية شباط /فبرايرالجاري وهو ما يعني أن الفترة المتبقية لانتهاء التصوير قبل شهر رمضان ستكون قصيرة جداً، إلا أنها أكدت أنها ليست المرة الأولى التي تصور أثناء العرض وهي أمور تحدث في الكثير من المسلسلات، حسب موقع مجلة لها.

من جهته، أكد الدكتور مدحت العدل مؤلف المسلسل أن المسلسل اجتماعي يدور حول المشاعر التي تعتري أي عائلة عربية، وأنه بعيد تماماً عن الأكشن الذي ملأ الساحة الآن.