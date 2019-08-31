يسرا و صبا مبارك تتصدران غلاف مجلة أمريكية (صور)

تصدرت كل من النجمة يسرا والفنانة الأردنية صبا مبارك غلاف مجلة (هاربر بازار) الأمريكية بنسختها العربية، لشهر سبتمبر.

وقالت يسرا خلال الحوار إنه في الغالب تتغير شخصية الفنان بسبب الشهرة، ويمكن أن يتعامل مع جمهوره بشخصية زائفة ليخفي العديد من الجوانب في حياته، ولكن ترى أن الشهرة غيرت الجانب المتهور من شخصيتها، فأصبحت أكثر اتزانا في حياتها.

وأعادت الفنانة صبا مبارك نشر الغلاف على حسابها بموقع (انستجرام)، مصحوبا بتعليق :( يسرني للغاية أن أكون على غلافharpersbazaararabia في عدد سبتمبر إلى جانب يسرا الأسطورة والمبدعة)، حسب اليوم السابع.