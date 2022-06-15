يسرا و نيللي كريم تبدآن تصوير (روز و ليلى) و المخرج بريطاني

نشرت النجمة نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) جمعتها بالنجمة يسرا،معلنة بدء مسلسلهما الجديد (روز وليلى) .

مسلسل (روز وليلى) مكون من 12 حلقة، و يضم نخبة من نجوم ونجمات الدراما، وتلعب بطولته يسرا ونيللي كريم في أول بطولة مشتركة لهما، و من المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

المسلسل تأليف السيناريست البريطاني كريس كول صاحب أعمال (Mad Dogs وAna و Pelican Blood)، فيما يحمل العمل توقيع المخرج السينمائي والتلفزيوني البريطاني أدريان شيرجولد.

هذا ويدور مسلسل (روز وليلى) في إطار من الكوميديا السوداء وضمن سياقٍ مليئ بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور الأحداث حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها .