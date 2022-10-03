يعقوب بوشهري يصدم متابعيه بصورته أيام المراهقة.. وينفي أنه إيراني!

صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مشهور "سناب شات" الكويتي يعقوب بوشهري في فترة المراهقة، بعدما نشر صورة لجواز سفره الكويتي من أجل حث متابعيه على التصويت لمجلس الأمة الكويتي.

يعقوب بوشهري في فترة المراهقة

ونشر بوشهري عبر حسابه على "سناب شات" صورة لجواز سفره، الذي يظهر فيه بفترة المراهقة، وعلَّق: "أتحفوني بصور جناسيكم لو سمحتو بشوف أشكالنا شلون".

ومن الواضح أن بوشهري تلقى العديد من التعليقات التي تقارن بين شكله في الجواز وشكله الحالي، قائلًا: "كل اتصدم من الصورة ولكن ما عليك، راح أدى واجب الوطني".

يعقوب بوشهري يكشف سر رقم 82

كما كشف بوشهري عن السر وراء استخدامه رقم 82، الذي يرتبط بفترة مراهقته، مُشيرًا إلى أن القصة قديمة جدًا وتتعلق برغبته بجذب الفتيات إليه، بعدما كن يرفضنه نظرًا لسن الصغير.

وأوضح بوشهري أنه اعتمد رقم 82 بدل سنة ميلاده 1983 كتعريف له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن الفتيات كن يرفضن الحديث معه لصغر سنه.

وقال: "ما كنت أحب أتعرف على أحد كانوا يقولون لي ما أحاكي أصغر مني..اضطريت أسوي كل حساباتي 82 ومشيت معي ومن يومها كل شيء صار 82".



يعقوب بوشهري ينفي صلة قرابته بعبدالله بوشهري

ونفى بوشهري أي صلة قرابة تربطه بالفنان الإيراني عبدالله بوشهري بعد الجدل القائم حول الموضوع، لاسيما بسبب تشابه أسماء عائلتيهما مؤكدًا إلى أنه ينتمي إلى دولة الكويت.

وقال في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه على "سناب شات": "في فنانين مشاهير ما شاء الله عليهم.. وايد مكسرين الدنيا.. هما عبد الله بوشهري ومحمود بوشهري فـ كثير ناس يسألوني بو خالد أنت إيراني؟.. شلون كويتي؟.. أقولهم لا يا جماعة لا أنا مو إيراني".

وتابع: " يقولون شلون.. كاهو عبد الله بوشهري ومحمود بوشهري.. أقول عبد الله ومحمود أتشرف فيهم إخواني ربعي وحبايبي.. وأتشرف أني بيوم صيرولي أو أصير لهم ( أنتمي).. لكن إحنا ما نناسب لبعض لا من قريب ولا من بعيد.. نهائياً شتان لا يلتقيان.. ولكن ربعي وحبايبي وإخواني وتاج على الراس.. أتشرف فيهم.. لكن أنا غير وهما غير".

