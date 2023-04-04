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يعقوب بوشهري يكشف حجم ثروته.. المبلغ خيالي!

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 04 نيسان / أبريل 2023 - 10:44
يعقوب بوشهري
يعقوب بوشهري

كشف مشهور السوشال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري عن حجم ثروته خلال حلوله ضيفًا في برنامح "مراحل" مع الإعلامي علي العلياني.

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ثروة يعقوب بوشهري

في التفاصيل، لفت العلياني إلى أن لديه معلومات تفيد أن ثروة بوشهري تقدر بـ20 مليون دينار كويتي أي ما يعادل (240 مليون ريال كويتي)، ونفى أن يكون قد وصل هذا المبلغ، ليجيب: "والله ما أدري، الحمد الله عندي بيت، وشاليه، ومزرعة وبيت بلندن، عندي سيارات، عندي ساعات".

وكشف بوشهري أن ثروته تقدر بـ10 مليون دينار كويتي شاملةً ممتلكاته جميعًا.

يعقوب بوشهري وقضية غسيل الأموال

وتطرق بوشهري للحديث عن القضايا التي اتهم بها من بينها قضية غسيل الأموال، مُشيرًا إلى أنها كانت عبارة عن إجراءات روتينية، وهي في الحقيقة قضية "تضخم حسابات" يوجد فيها شبهة غسيل أموال، وبعد عام ونصف من التحقيقات خرج منها بريئًا.

أمام بشأن قضية اليخت، أوضح أنه جرى استبعاده من القضية لعدم تورطه بها، لافتًا إلى أنه وقع عقدًا مع إحدى الأشخاص ووكله لنقل اليخت من دبي إلى الكويت، مشددًا إلى أن القضية ما تزال أمام القضاء.
 

كلمات دالة:يعقوب بوشهري

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