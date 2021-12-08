يعقوب بوشهري يهدد فهد الزهراني والأخير يرد

لا يفوت فهد الزهراني زوج الفاشنيستا منال الأنصاري فرصة لمهاجمة نجم السوشال ميديا الكويتي يعقوب بوشهري بعد انفصال الأخير عن الفاشنيستا فاطمة الانصاري شقيقة زوجته

ومؤخرًا نشر يعقوب بوشهري فيديو يجمعه بطليقته عن طريق الخطأ ليوقم بحذفه سريًعا الا ان الزهراني استغل هذا الأمر وقام بمهاجمة يعقوب عبر حسابه في تويتر وكتب: "كرتك طاح وخالصين منها .. تنزل مقطع ومسوي فيها بالغلط أيش هدفك منها دراما جديدة!! والله نشفق ع عقلك وحب لفت الانتباه عند البعض مرض وتمثيلهم وربي عجيب..لو كنت معرفك كان قلت مسكين".

وتعرض الزهراني لهجوم شديد لاقحامه نفسه بشكل كبير في قصة بوشهري والانصاري واصراره على مهاجمة الاول بطريقة غير احترافية.

يعقوب بوشهري يهدد فهد الزهراني

وقرر بوشهري هذه المرة عدم التزام الصمت وخرج في فيديو وقام بتهديد الزهراني، ونفى بوشهري حادثة نشره الفيديو عن طريق الخطأ معلقًا أن الزهراني يخترع قصص ويصدقها، واضاف بانه يحذر الزهراني بأن يتحدث عنه مره ثانية مؤكدا عن قادر على ايلامه الا انه اراد تحذيره اولًا، مؤكدًا في أكثر من مرة قدرته على ايذائه

وحظي الفيديو بردود فعل واسعة من قبل الجمهور التي في اغلبها ساندت يعقوب بوشهري بسبب اقحام الزهراني نفسه في الصراع وجاء في بعض التعليقات: "يعقوب كبر بعيني صراحه مطنشهم وهم وراه مو مخلينه بحاله"، "اي والله ماتسوى عليه ناسبهم مسكين ! خلاص ريال و مرته ماتفاهمو تطلقو ليش يقعد يردح هذاك جنه مطلقه اهو

فهد الزهراني يرد عبر تويتر

بالرغم من تهديد بوشهري للزهراني الا ان الاخير نشر عدد من التغريدات عبر تويتر تشير الا انه قصد فيها بوشهري حيث قال في احدها: "لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب لا تحسبن برقصها تعلو على اسيادها تبقى الأسود اسودا والكلاب كلاب تبقى الأسود مخيفة في أسرها حتى وان نبحت عليها كلاب تموت الأسود في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب وعبد قد ينام على حرير وذو علم مفارشه التراب الشافعي"

وقال في تغريدة أخرى: "حكمة اليوم "لو كان كلام الناس له قيمه ما كان كيس الزباله أغلى من الجريده

