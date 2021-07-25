يعقوب بوشهري يُعلن إصابته بفيروس كورونا

تداول رواد السوشال ميديا فيديو لنجم سناب شات الكويتي الشهير يعقوب بوشهري يكشف عن اصابته بفيروس كورونا المستجد هو وشقيقته.

وقال يعقوب بوشهري في الفيديو إنه لم يشهر بأعراض كورونا وأن الأمر مر مرور الكرام وذلك كونه أخذ جرعتي التطعيم، وكشف أن شقيقته أيضًا لم تتعرض لمشاكل بالرغم من انها مصابة بالربو وذلك كونها أخذت جرعتي مطعوم كورونا.

وانهالت التعليقات على الفيديو عبر صفحات الانترنت واعتبر عدد كبير أن الفيديو هو حملة ترويجية من إجل تشجيع الناس على أخذ اللقاح خاصة أن هناك فئة كبيرة في الكويت ترفض اللقاح.

وجاء في تعليقات الجمهور: "هذا اعلان للقاح لان فيه كثير كويتين رافضين يتطعمون"، فيما علق متابع: "الله يعافيه ويقويهم🤍بس ليش محسسنا قايل معلومه جديد ترى العالم كلها تعرف انه يخفف الاعراض بس لانه متعود على الاعلان فكانه جالس يعلن هههههههههه ترى نمزح ربي يسلمه ويعافيه

يعقوب بوشهري وارتباطه بفاطمة الأنصاري

وجاء إعلان خبر إصابة يعقوب بوشهري بالفيروس بعد فترة قصيرة من إعلانه عقد قرانه على الفاشينيستا السعودية فاطمة الأنصاري في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء بسبب ظروف فيروس كورونا.

وكان يعقوب بوشهري قد أثار جدلًا واسعًا وتعرض للهجوم بعد نشره فيديو يستعرض فيه غرفة ملابسه ويكشف عن معاناته مع كثرة أغراضه وحيرته حول أين سيضع ملابس وأغراض خطيبته فاطمة الأنصاري بعد الزواج.

ونشر يعقوب بوشهري فيديو يكشف فخامة غرفة ملابسه وفخامة منزله مما عرضه للهجوم من قبل الجمهور وذلك لاستعراضه ثروته في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم العربي مع انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد.

يُشار إلى أن العديد من الأخبار كانت قد انتشرت عن وجود علاقة حب تجمع يعقوب بوشهري وفاطمة الأنصاري في ظل التزامهما الصمت.

وكان يعقوب بوشهري من الأسماء التي وردت في قضية غسيل الأموال الشهيرة التي شغلت الكويت في وقت سابق، وكشف يعقوب بوشهري حينها أنه يعيش قصة حب من فتاة الا ان والدها يرفض ارتباطهما بسبب هذه القضية، واكد أنه فور انتهاء القضية سيرتبط بها، وهو ما حدث حيث ان يعقوب بوشهري اعلن ارتباطه بفاطمة الانصاري بعد مدة قصيرة من براءته في قضية غسيل الأموال

