يقال إن: إعلامية خمسينية تقف وراء طلاق وائل كفوري!

على الرغم من انشغاله بمجموعة من الحفلات أكثرها يقام في لبنان ابتداءً من نهاية الشهر الحالي و استعداده لطرح أحدث أغنياته (استشبهت فيكي)، يبدو أن قضية الفنان وائل كفوري لا زالت في تصاعد، بعد الإعلان عن طلاقه على الهواء مباشرة الذي تولّته الإعلامية اللبنانية ريما نجيم حيث قالت إن كفوري هو مَن سمح لها بذلك.

واكتشفت زوجة وائل كفوري وقبل شهرين مجدّداً أن في حياة النجم امرأة جديدة في العقد الخامس وهي تعمل في الشأن الإعلامي في لبنان، ويبدو أن زوجة كفوري شاهدت بنفسها أو لمست بالوثائق ما يجمع المرأة وزوجها وهي من قرّرت فسخ الزواج، حسب موقع القوات اللبنانية.

المعروف أن الفنان وائل كفوري صرّح في أكثر من مقابلة عن تفضيله المرأة التي تكبره، وعبّر عن ذلك منذ بداياته في عالم الغناء، ولطالما ارتبط اسمه بأسماء شخصيات نسائية تكبره حقيقة.