يوري مرقدي يعتزل الفن نهائيا: (I'm out)

أثار الفنان يوري مرقدي، حالة من الجدل، عقب إعلانه اعتزال التمثيل وابتعاده عن عالم الغناء.

وقال يوري، لبرنامج ET بالعربي ، إنه اعتزل الفن عن قناعة، لأنه لم يعد يجد نفسه بمجال الغناء نهائيًا.

وتابع:(مش هعاتب لا على شركات الإنتاج ولا على جو الفن بالعكس أنا من زمان بنتج لنفسي، بس ببساطة أنا ابتعدت تقريبًا واعتزلت من فترة كورونا بس اليوم أعلنت رسميًا الموضوع).

وأضاف، أنه مازال مستمرًا في عمله بالإعلانات والتأليف، مشيرًا إلى أنه لا ينتقد أي من الفنانين، لكنه لم يعد يرى نفسه في هذه الأجواء مرة أخرى.

يوري مرقدي، الذي غاب عن الساحة منذ 3 سنوات، نشر عبر حسابه على (انستغرام)، علق على اعتزاله الفنّ، وكتب: (عندما يصبح الفن طريقة للتخلص من السوائل من الكلية، أفضّل الفن في العتمة)، وأضاف: (I'm out).