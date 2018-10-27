يوسف الشريف يطمئن جمهوره على صحة زوجته: (عدت على خير)

يوسف الشريف يطمئن جمهوره على صحة زوجته

عادت المؤلفة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، إلى القاهرة بعد رحلة علاج في ألمانيا، لمرورها بأزمة صحية أعقبها تشخيص متضارب من الأطباء، ما اضطرها للسفر إلى إلى فرانكفورت للاطمئنان على حالتها الصحية.

ووجهت إنجى علاء الشكر لكل من ساندها فى فى أزمتها الصحية الأخيرة قائلة: (أشكر من كل قلبي اللي وقفوا جنبي واللي كلموني وسألوا عني.. وشكرا لكل اللي دعولي.. الحمد لله وصلت مصر وبجد الدعوات دى كلها فوق راسي وكانت بتقويني طول الوقت.. الحمد لله)، حسب اليوم السابع.

وعلق الفنان يوسف الشريف على كلام زوجته قائلاً، (الحمد لله.. عدّت على خير.. ربنا يحفظك ياحبيبتي من كل شر ويباركلي فيكي).