يوسف الشريف و زوجته يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما جنى

احتفل النجم يوسف الشريف، وزوجته الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، بعيد ميلاد ابنتهما جني فى حفل عائلى بسيط، متمنين لها عاما جديدا وسعيدا، فيما اعتبر متابعو الشريف أن جنى تشبه والدتها بشكل كبير.

و نشر الشريف، عبر حسابه على (تويتر)، صورة جمعته بابنته وزوجته، صحبها بتعليق: (كل سنة وأنتِ طيبة يا جنى يا حبيبتى، ربنا يبارك فيكى أنتِ ومامتك وأخواتك).

بدورها نشرت إنجى صورا لها مع ابنتها وأسرتها، عبر حسابها على (إنستجرام)،صحبتها بتعليق: (كل سنة وانت طيبة يا أحلى جنى، ربنا يحفظك حبيبتي ويحميكي انت وأخواتك، وأشوفك أحسن بنت فى الدنيا وربنا يقدرني وأكمل المشوار)، حسب موقع اليوم السابع.

وقدم النجم يوسف الشريف فى الموسم الرمضانى المنقضى مسلسل (كوفيد 25) والذى حقق نجاحا كبيرا فور عرضه فى منتصف شهر رمضان، الذى شهد أحداثا كثيرة شيقة ومثيرة، بدأت أحداثها فى عام 2025 بتوقع دكتور ياسين المصرى "يوسف الشريف" وجود فيروس جديد من الممكن أن ينتشر خلال الفترة القادمة.

مسلسل (كوفيد 25) بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وادوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكى فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج سينرجي.