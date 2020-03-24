يوسف الشريف ينجو من حريق مريع في موقع التصوير (صور)

نشب حريق هائل أثناء تصوير أحداث مسلسل (النهاية) للنجم يوسف الشريف، منتصف ليلة الجمعة، حيث من المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل 2020، وقد التهمت النيران بلاتوه العمل، وأكدت مصادر خاصة من داخل المسلسل أن بطل العمل لم يكن متواجدًا أثناء نشوب الحريق فهو بصحة جيدة، كما أن جميع العاملين، استطاعوا النجاة من هذا الحادث دون أى خسائر، ومن المقرر استئناف التصوير الأيام المقبلة بعد تعديلات البلاتوه وصيانته من جديد، واستكمال المشاهد الخاصة بالديكور، كما أوضح المصدر أن السبب في نشوب الحريق ماس كهربائي، حسب موقع اليوم السابع.

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل (النهاية - The End) إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل (كفر دلهاب)، الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.