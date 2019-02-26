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​آرد ماثيو وووترشيد في دبي أوبرا

​آرد ماثيو وووترشيد في دبي أوبرا
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نشر 26 شباط/فبراير 2019 - 10:11 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

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​آرد ماثيو وووترشيد في دبي أوبرا
​آرد ماثيو وووترشيد في دبي أوبرا

يحيي كل من آرد ماثيو من فرقة "جست جنجر"، وفرقة الروك "ووترشيد" حفلاً موسيقياً مميزاً في دبي أوبرا يقدّم موسيقى الروك من جنوب أفريقيا. وسيجتمع كلاهما لتقديم أشهر الأغاني مثل "إنديغو غيرل"، و"فاين واي"، و"ليتيرز"، بالإضافة إلى أغاني ألبوم "هاربور" الجديد. 


ساهمت كلمات وموسيقى المغني وكاتب الأغاني آرد ماثيو من فرقة "جست جنجر" في إبراز فرقة الروك كواحدة من أكثر الفرق مبيعاً في جنوب أفريقيا، وقد اعتُبر ألبوم الفرقة الأول "أول كامز راوند" الأكثر مبيعاً في تاريخ البلاد. أما فرقة البوب روك "ووترشيد"، فقد اشتهرت بأغنيتها "إنديغو غيرل. وقد تميّزت هذه الفرقة بأسلوبها الموسيقي الخاص الذي يتماشى بسلاسة مع صوت المغني الرئيسي "كريغ هيند".

استمتعوا بهذه الفعالية الموسيقية المميزة التي ستقدّم أروع أغاني موسيقى الروك.

التاريخ18 أبريل 2019
الفئةترفيه حيّ
الموقع دبي أوبرا
الهاتف +971 4 440 8888
رسم الدخول تبدأ الأسعار من 150 درهم
الموقع الإلكترونيhttp://www.dubaiopera.com/showlist/watershed-ard-mathews/

 

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