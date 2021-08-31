​أمل العوضي تتخطى الحدود بإطلالتها الأخيرة.. ومعلقة: "وين مخافة الله وعندك بنت "

تعرَّضت الممثلة الكويتية أمل العوضي للانتقاد بسبب إطلالتها الأخيرة، واعتبرها البعض قد تخطَّت الحدود لفتاة من بيئة محافظة وإسلامية.

شاركت أمل العوضي متابعيها عبر موقع "إنستغرام" صورتين لها بإطلالة سوداء أنيقة، حيث تألَّقت مُرتديةً فستان أسود قصير من قماش الداننيل الشفاف جاء كاشفًا عن ساقيها بطريقة مبالغ بها ومحددًا خصرها النحيل.

وأكملت العوضي إطلالتها مُعتمدة تسريحة شعر منفوخة من الأعلى بينما أسدلت خصلات شعرها الأسود على جانبي كتفها، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر ومكياج عيون دخاني، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء ذي كعب عالي فضي، وحملت حقيبة يد بسيطة على شكل كرة.





وأرفقت العوضي صورتها بعبارة باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "السعادة هي حينما تكون أفكارك وأقوالك وأفعالك في تناغم".

ويبدو أن إطلالة الفنانة لم تعجب الكثيرين الذين أشاروا إلى أنها تعدَّت الحدود، فكتبت إحدى المتابعات: "ماكو بنت بالكويت تلبس هيج لبس".

وعلَّقت أخرى: "استغفر الله وين الستر وين الخوف من الله هذا شكل وحده تطلع كذا".

وعلَّقت أخرى بنبرة استهجان: " مصحش اللبس ده امرأة مسلمه خليتوا ايه للاجانب، الخليجيات من طول عمرهم جمالهم العبايات والحشمه والستر".

وكتبت إحدى المتابعات: " اعوذ بالله وين الاسلام وين مخافة الله وعندك بنت انتي قدوتها ومسؤوله عنها انتبهي ترا ورانا حساب وسؤوال عن كل صغيره وكبيره".

وردَّت العوضي على تعليق متابعة قالت لها: "أنا لي اعرفه انو الكويتيين ناس منفتحين بس محافظين على الستر والتربية انت تخطيتي كل الحدود وما تخيلتك هيك قليلة احترام نحنا مسلمين ليش بتشوهون صورتنا قدام العالم.. البسي بس موش لهادي الدرجة".

وجاء رد العوضي بـ"عليك في بيتك والي حولك.. ولا لك شغل في غيرك يا قمر، تشاو".

يذكر أن أمل كانت قد شاركت ماجد المهندس بطولة كليبه الموسيقي "ياللي أحبك موت" ضمن ثاني تعاون بعد النجاح الذي حققه فيديو كليب "أنا حنيت" والذي عرض قبل 7 سنوات، وقد أُعجب الجمهور وقتها بالكليب والتناسق الواضح بينها وبين المهندس.