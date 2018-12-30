احتفالات سوق مدينة جميرا!
احتفالات سوق مدينة جميرا!
تستضيف مدينة جميرا سوقاً ضخماً في الهواء الطلق. يتضمن السوق مجموعة متنوعة من النشاطات الترفيهية من 27 إلى 28 ديسمبر.
وستستضيف ساحة الفناء المركزي فعاليات مليئة بالمرح وورش عمل فنية ليتمكن الجميع من إبداع حرف يدوية جميلة. يمكنكم أيضاً ركوب مركبة "سانتا" التي يجرها حيوانات الرنة في قرية تضم ديكورات ثنائية الأبعاد، و التقاط الصور للاحتفاظ بهذه الذكرى المميزة. الفعاليات مجانية وتُقام من الساعة 2 بعد الظهر حتى 8 مساءً، باستثناء وشة العمل في 28 ديسمبر، وهي مفتوحة أمام الجميع من الساعة 2 بعد الظهر حتى 6 مساءً.
سوق مدينة جميرا هي وجهة ترفيهية مميزة في منتجع مدينة جميرا. يستوحي السوق تصميمه من الأسواق العربية القديمة، وتتضمن مجموعة كبيرة من المتاجر التي تبيع المنتجات الفريدة، والمطاعم الراقية التي تقدّم المأكولات من جميع أنحاء العالم.
|التاريخ
|17 ديسمبر - 28 ديسمبر 2018
|الفئة
|مجتمع , عائلة , نمط حياة
|الموقع
|سوق مدينة جميرا
|رسم الدخول
|الفعالية مجانيّة
|الدخول
1 بعد الظهر - 8 مساءً
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