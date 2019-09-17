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​داون تاون ديزاين

منشور 17 أيلول / سبتمبر 2019 - 05:37
​داون تاون ديزاين
​داون تاون ديزاين

يُعد داون تاون ديزاين المعرض التجاري الوحيد في الشرق الأوسط المخصص للتصاميم الإبداعية والمميّزة. ويستقطب المعرض الذي يستمر على مدى أسبوع كل عشاق التصميم والمصممين من كافة المجالات كالتصميم الداخلي، والهندسة المعمارية، والبيع بالتجزئة، وقطاع الضيافة، وغيرها. ويشارك الطلاب، والاستوديوهات، والشركات من خلال تقديم مجموعة من الإبداعات المعاصرة ومحدودة الإصدار لهذه المناسبة، وستتمكّن الجماهير في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا من الاطلاع على هذه الأعمال الفنية، وعلى مستقبل التصميم.

ويتخلّل داون تاون ديزاين أيضاً إطلاق منتجات جديدة لمجموعة من العلامات التجارية، والتي تتضمّن مجموعة من النشاطات والتجارب التفاعلية المميزة. وتُعدّ هذه الفعالية المعرض التصميمي الرائد في المنطقة الذي يعرض مجموعة من المنتجات، مثل الأثاث والسجاد والإضاءة والأكسسوارات المنزلية. شاهدوا هذا المعرض المميز وشاركوا في النشاطات المتعدّدة واطلعوا على مجموعة من أبرز التصاميم الجديدة.

التاريخ 12 نوفمبر - 15 نوفمبر 2019
الفئة نمط حياة , فنّون , مجتمع
الموقع حي دبي للتصميم
الموقع الإلكتروني https://www.downtowndesign.com/

 

Via SyndiGate.info


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