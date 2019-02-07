فطور العمل في مهرجان الآداب!
فطور العمل في مهرجان الآداب!
تعلموا مهارات متعلقة بمواضيع مختلفة، مثل كيفية التكيف في مكان العمل المتغير تحت إشراف كبار الخبراء، وكيفية إجراء المحادثات الصعبة، وغيرها الكثير من المواضيع. وسيتناول المتحدثون ضمن هذه الفعالية هذه المواضيع المتنوعة بشكلٍ معمّق.
حول المتحدثين:
رجاء القرق المدير التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق. تُعدّ رجاء من بين أكثر السيدات تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط، وهي تستخدم هذه المنصة لتحفيز السيدات على ريادة الأعمال.
أما داون ميتكالف فلها أدوار متعددة، فهي متحدثة، ومدرّبة على القيادة، وقد أسست PDSo، وهي مؤسسة تساعد الفرق على تحسين مواهبهم.
وبدورها تلعب كريستين شيري العديد من الأدوار كمستشارة وظائف، ورائدة أعمال، وكاتبة، ومتحدّثة وغير ذلك الكثير. حاز كتابها الثالث "يوماب: فايند يورسيلف. بليز يور باث. شو ذا وورلد!" أفضل المبيعات على موقع "أمازون" في الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمملكة المتحدة.
وأخيراً، أسّس غوراف سينها شركة "إنسيغنا ووردوايد"، وهي الشركة التي صنّفتها "أرابيان بزنيس" ضمن أفضل 30 شركة. وسيتحدّث غوراف عن أخلاقيات العمل المستوحاة من كتابه "كومباشن إنك".
|التاريخ
|07 مارس 2019
|الفئة
|نمط حياة
|الموقع
|الراس 3، انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي
|رسم الدخول
|125 درهم
|الدخول
|8 - 10 صباحاً
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
أحدث المقالات
عناوين ذات صلة
- دبي للثقافة تتعاون مع جامعة العلوم الحديثة في مهرجان التراث الشعبي
- مهرجان جرش : شعراء من السودان ولبنان والأردن مساء اليوم
- مهرجان جرش : شعراء من السودان ولبنان والأردن مساء اليوم
- "دبي للثقافة" تُعلن عن إقامة ورش العمل لشهر يوليو ضمن مبادرات برنامج دبي لمسرح الشباب ٢٠١٧
- فندق كورت يارد باي ماريوت أبوظبي يعتزم تطوير مرافقه الترفيهية وتحديث المطاعم المقاهي لراحة الضيوف والنزلاء