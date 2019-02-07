​فطور العمل في مهرجان الآداب!

تعلموا مهارات متعلقة بمواضيع مختلفة، مثل كيفية التكيف في مكان العمل المتغير تحت إشراف كبار الخبراء، وكيفية إجراء المحادثات الصعبة، وغيرها الكثير من المواضيع. وسيتناول المتحدثون ضمن هذه الفعالية هذه المواضيع المتنوعة بشكلٍ معمّق.



حول المتحدثين:



رجاء القرق المدير التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق. تُعدّ رجاء من بين أكثر السيدات تأثيراً في منطقة الشرق الأوسط، وهي تستخدم هذه المنصة لتحفيز السيدات على ريادة الأعمال.



أما داون ميتكالف فلها أدوار متعددة، فهي متحدثة، ومدرّبة على القيادة، وقد أسست PDSo، وهي مؤسسة تساعد الفرق على تحسين مواهبهم.



وبدورها تلعب كريستين شيري العديد من الأدوار كمستشارة وظائف، ورائدة أعمال، وكاتبة، ومتحدّثة وغير ذلك الكثير. حاز كتابها الثالث "يوماب: فايند يورسيلف. بليز يور باث. شو ذا وورلد!" أفضل المبيعات على موقع "أمازون" في الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمملكة المتحدة.



وأخيراً، أسّس غوراف سينها شركة "إنسيغنا ووردوايد"، وهي الشركة التي صنّفتها "أرابيان بزنيس" ضمن أفضل 30 شركة. وسيتحدّث غوراف عن أخلاقيات العمل المستوحاة من كتابه "كومباشن إنك".