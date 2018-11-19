​مباراة لبنان والسعودية في بطولة كأس آسيا

تستضيف دولة الإمارات خلال شهر يناير أكبر بطولة آسيوية لكرة القدم للمرّة الثانية. تمتدّ المباريات على مدى 28 يوماً، بمشاركة 24 فريقاً وطنياً سيتنافسون ضمن 51 مباراة في دولة الإمارات. تشارك في البطولة فرق من دولٍ متنوعة مثل أستراليا وأوزبكستان وكوريا الشماليّة والجنوبيّة والفلبين والهند وفيتنام، وستلعب جميعها مجموعة من المباريات الحماسية.

ويستضيف استاد آل مكتوم المباراة الثالثة في البطولة والتي تشهد منافسة حماسية، حيث سيتنافس الفريق السعودي الحائز على البطولة ثلاث مرّات ضدّ الفريق اللبناني. تُقام هذه المباراة مساء يوم السبت، لذلك يُنصح بحجز التذاكر باكراً.