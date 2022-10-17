​​مصطفى كامل يجمد عضوية مطربي المهرجانات.. ويستدعي هاني شاكر للتحقيق

لم يتوانَ الفنان المصري مصطفى كامل ، نقيب المهن الموسيقية في مصر، عن ممارسة مهامه لحظة توليه منصبه، مفاجئًا الجميع بقرارات غير متوقعة.

مصطفى كامل وقرارات صادمة

عقد مصطفى كامل مؤتمر صحفي الأول له في مقر النقابة، وأعلن عن مجموعة من القرارات، تتضمن: استدعاء نقيب المهن السابق هاني شاكر لمعرفة موقف ملفات النقابة المفتوحة، وإحالة سكرتير مجلس إدارة النقابة والمستشار القانوني لها، المايسترو أحمد رمضان، للتحقيق معه بتهمة الفساد، بالإضافة إلى استدعاء عضو المجلس نادية مصطفى.

مصطفى كامل يجمد عضوية مطربي المهرجانات

بالإضافة إلى ذلك، عمل على تجميد عضوية جميع مطربي المهرجانات من أجل البحث على الحل الأمثل للتعامل معهم، في اجتماع سيعقد قريبًا مع نجوم الفن والثقافة.

وأشير إلى أنه سيجرى تحقيق بشأن منح بعض مطربي المهرجانات العضوية بطريقة غير قانونية، من قبل مجلس إدارة النقابة.

ولفت مصطفى كامل إلى أن قراره في إحالة مجموعة من الأفراد للتحقيق قائم على وقائع مثبتة بالمستندات والصوت والصورة، مثل إجبار المطرب محمود الليثي على الغناء في الأفراح رغمًا عنه وبالمجان، بالإضافة إلى مواقف وقعت لحسن شاكوش وحمو بيكا وغيرهم.

وجود دلائل على تهم الفساد

وقال مصطفى كامل إن قرارات الإحالة للتحقيق قائمة على وقائع مثبتة بالمستندات والصوت والصورة، وشهادة الشهود مثل المطرب محمود الليثي، الذي كان يجبر على التوجه لأفراح مجانًا رغمًا عنه، وحسن شاكوش وحمو بيكا وغيرهم.

كما جمَّد عضوية زوج المايسترو أحمد رمضان وأحالها للتحقيق في تهم الفساد الموجهة لها؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بالإضافة إلى إيقاف سعد المتولي، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، وإحالته للتحقيق لما بدر منه وتهم الفساد الموجهة له.

ومن بين القرارات الإيجابية التي اتخذها، زيادة معاشات أعضاء نقابة المهن الموسيقية بنسبة 10% من بداية شهر نوفمبر، بالإضافة إلى زيادة بدلات العلاج والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية الخطرة.



