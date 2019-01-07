​ كرنفال كأس دبي العالمي في مضمار ميدان لسباق الخيول بتاريخ 28 فبراير!

شاهد الجولة التاسعة من كرنفال كأس دبي العالمي 2019، التي تضمّ 10 سباقات للخيل وتمتدّ لثلاثة أشهر، وتصل قيمة جوائزها إلى 10 ملايين دولار أميركي.

يمهد كرنفال دبي العالمي لكأس دبي العالمي، أحد أغنى السباقات في العالم، والذي تصل قيمة جوائزه إلى أكثر من 35 مليون دولار أميركي. يضم الموسم الـ 24 من هذه الفعالية الرياضيّة 23 سباقاً، 12 منها ضمن موسم السباقات المحلي، في مضمار ميدان المميز في دبي.

اختر من بين مجموعة باقات الطعام الرائعة واستمتع بمشاهدة السباقات وأنت تتناول وجبتك الشهية، أو قُم بشراء التذاكر لمشاهدة حلبة السباق عن قرب. شاهد السباق في 28 فبراير واستمتع بتناول المقرمشات والوجبات اللذيذة من "ذا بريميوم".