شاهد: أصالة في إطلالة غير موفقة في حفل المنصورة

أصالة في إطلالة غير موفقة في حفل المنصورة

تعرضت النجمة السورية أصالة نصري للكثير من الانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخاصة من قبل نقّاد الموضة، بسبب اطلالتها الأخيرة.

فقد أطلت النجمة في حفلها الذي أحيته في المنصورة في مصر، باطلالة بسيطة إنما غير موفقة، من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، حسب موقع مجلة سيدتي.

ونشرت النجمة بعض الصور من الحفل، حيث كانت ترتدي بنطلونًا باللون الأسود، مع (توب) بتصميم عصري، إلا أنّ تداخل الألوان و التطريزات الموجودة فيها والقصات المتدرجة، لم تتناسب مع أصالة، فظهرت بشكل غير متناسق ما سبّب لها الانتقادات.