أمينة خليل أمام منى زكي و أحمد السقا في (ترانيم إبليس)

تواصل الفنانة أمينة خليل تحضيراتها لفيلم (ترانيم إبليس)، الذي يلعب بطولته النجمين أحمد السقا ومصطفى شعبان، حيث انضمت أمينة مؤخرًا لتكون البطلة الثانية مع الفنانة منى زكي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، ويخرجه أحمد نادر جلال.

وقررت الشركة المنتجة البدء في تصوير الفيلم يوم السبت المقبل بشكل رسمي، بعدما تأجل تصوير العمل أكثر من مرة، لعدم الانتهاء من بناء الديكورات الأساسية للعمل، كما قرر القائمون على الفيلم طرحه بدور العرض السينمائي في عيد الفطر 2019، حسب اليوم السابع.

(ترانيم إبليس) يشارك في بطولته أحمد السقا، مصطفى شعبان، خالد النبوي، محمد دياب، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد نادر جلال.