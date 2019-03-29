بعد الخلافات و الضرب: ابن المطربة شاهيناز يعود لها (صورة)

شاهيناز

أعلنت المطربة شاهيناز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، عن عودة ابنها (مالك) لها مرة أخرى، بعد طلاقها من زوجها الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح قبل أيام.

وكتبت شاهيناز، قائلة: (الحمد لله ابني مالك رجع لحضني تاني أكيد كلكم فاهمين يعنى إيه إبن يكون بعيد عن حضن أمه ربنا يخليلكم ولادكم ويفضلوا في حضنكم طول العمر عايزة أشكر كل واحد وقف جنبي في مشكلتي والمحنة اللي أنا فيها وعايزة أقول إن محبة الناس دي نعمة كبيرة ربنا يديمها علين)، حسب موقع صدى البلد.

وكانت شاهيناز الشهيرة بأغنية (قولي قولي)، قد أعلنت قبل أيام ع عن تعرضها للضرب من زوجها السابق (إيهاب محمود)، بعد أيام من إعلان انفصالها عنه بعد زواج دام فترة قصيرة.

ونشرت شاهيناز مجموعة من الصور لها بعد اعتداء زوجها السابق عليها، وعلقت قائلة: (حسبنا الله ونعم الوكيل.. ضربتني وبهدلتني أنا وأمي.. مش عايز يديني ابني.. ليا رب يجبلي حقي)، وذلك بعد زواج استمر عدة سنوات، وإنجاب طفل .