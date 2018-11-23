على خلفية ارتباطه بفنانة أخرى: أخبار تؤكد انفصال ياسمين عبد العزيز عن زوجها

انفصال ياسمين عبد العزيز زوجها

أكد مصدر مقرب أن الفنانة ياسمين عبد العزيز قد انفصلت عن زوجها منذ فترة، وشدد المصدر أن اعلان ارتباط زوجها السابق بفنانة أخرى لم يكن خلال فترة زواجهما.

يذكر ان الشائعات بدأت تطال إحدى الفنانات الشابات قبل فترة على خلفية ارتباطها بزوج ياسمين عبد العزيز، حسب موقع صدى البلد.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز فيلمها الأخير (الأبلة طم طم)، وشاركها البطولة حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومصطفى أبوسريع، ومن إخراج علي إدريس.