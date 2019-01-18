كيف ردت نادين نجيم على معجب تمنى الموت بسيارة مفخخة لأجلها؟!

نادين نجيم

ردت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم على أحد المعجبين الذي عبّر عن حبه الشديد لها بطريقة غريبة.

وكان هذا المتابع كتب لها تعليقاً على إحدى صورها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلاً :(لك انشالله بموت بسيارة مفخخة شو بعشقك أنتي)، لتردّ عليه نادين قائلة:( شو بيك يا زلمي سلامة قلبك، يخرب بيتك)، حسب موقع الفن .

ومن ناحية أخرى، تشارك نادين بمسلسل (خمسة ونص) الذي يشاركها بطولته الممثل السوري قصي خولي حيث أنها بدأت تصوير مشاهدها الأولى يوم 5 كانون الثاني/يناير الحالي، على أن يستمر التصوير لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، ليكون جاهزاً للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.